Se você ainda usa o Windows XP, prepare-se: a partir de 8 de abril, a Microsoft deixará de dar suporte ao produto. “E daí?”, alguém pode perguntar. Mas qual foi mesmo a última vez em que você ligou para a central de atendimento da Microsoft?

A principal questão é que o XP deixará de ter atualizações de segurança. Isso significa que, se forem descobertas vulnerabilidades em versões posteriores, elas serão corrigidas e relatadas pela empresa de software. Caso estejam presentes também no XP, essas vulnerabilidades ficarão expostas.

Lançado em outubro de 2001, o XP trouxe melhorias consideráveis em relação ao seu precursor, o Windows 2000. Ele incorporou características do Windows NT, que era a versão do sistema operacional para empresas, mais seguro e estável. Normalmente, a Microsoft mantém o suporte a uma versão do Windows por 10 anos. No caso de XP, decidiu mantê-lo por mais de 12 anos.

É uma versão muito popular. O usuário de PCs reconhece facilmente o XP pela imagem de fundo padrão, com montes verdes e céu azul, que lembram a terra dos Teletubbies, programa infantil de TV que fez sucesso há mais de 10 anos.

Mudança

Mesmo após todos esses anos, muitas empresas mantiveram o XP para poder rodar aplicações antigas. Versões mais novas do Windows, como 7 e 8, não rodam direito programas que funcionavam no XP e seus antecessores. Existem companhias, inclusive, que compraram computadores novos e depois fizeram “downgrade” do sistema (trocaram a versão mais nova pelo XP).

“A demanda pela migração está bem grande”, afirma Romulo Pinto de Magalhães, gerente comercial da Full Service Informática, empresa parceira da Microsoft. “A maioria dos projetos ainda está em andamento.” Um de seus clientes tem 4 mil computadores, e o processo de troca de sistema operacional começou há seis meses.

Segundo Magalhães, as empresas que procuraram a Full Service geralmente têm um departamento de tecnologia da informação mais maduro. “As normas de auditoria exigem uma garantia de suporte, principalmente por motivos de segurança”, explica.

Alguns clientes, principalmente os que usam muitas aplicações de governo, têm um processo de migração mais complicado. Independentemente do fim do suporte, um cenário que tem demandado a troca de versão do sistema é a adoção de soluções mais modernas, como computação em nuvem. Existe software mais recente que não roda no Windows XP.

Caixas eletrônicos

Era a segunda versão mais usada, depois do Windows 7, com 65%. O Windows 8, versão mais atual, tinha somente 3%.

A fatia de 14% dos que ainda usam o XP incluem consumidores e empresas dos mais diversos tamanhos. Os maiores bancos do País realizam atualmente um esforço para atualizar o sistema dos caixas eletrônicos.

O fim do suporte ao Windows XP também afeta empresas menores, como a agência de turismo Sakura Tur, cliente da Full Service. A companhia tinha 48 computadores, sendo 28 com o XP. A migração para o Windows 7 foi feita em três dias. Além de atualizar o software, a empresa se desfez de cinco máquinas, muito antigas, e comprou mais oito. “Ficamos sabendo do fim do suporte há cerca de dois meses”, conta Wagner Chaves, sócio-proprietário da Sakura Tour. “Minha empresa mexe com passagens aéreas, que têm valor elevado, e precisa de segurança.”

Chaves sentiu diferença na velocidade de seu computador, que foi trocado. “O antigo demorava muito para carregar.”

A Microsoft vem falando com os usuários sobre o fim do suporte do XP desde 2007, segundo Fábio Gaspar, gerente de produtos Windows da empresa. Além das atualizações de segurança, a Microsoft deixará de oferecer, a partir do dia 8, suporte telefônico para o XP.

Também pode haver problemas com drivers de periféricos, como impressoras. “Temos programas de incentivo e apoio técnico e financeiro para a migração”, diz Gaspar.

Migração pode ser mais complicada para empresas

Dependendo dos programas que a empresa usa, a migração de sistemas pode não ser fácil. “É um problema”, afirma o professor Fernando Meirelles, da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. “Não é algo trivial.”

Existem incompatibilidades de software e com periféricos que só aparecem na hora da migração. “Sempre vai ser um trabalho extra para a empresa, mas ninguém pode reclamar de não ter sido avisado”, diz Meirelles.

Para evitar problemas, a migração deve ser escalonada. “É preciso fazer um plano de testes e migrar cada área de forma gradativa”, recomenda Luis Minoru Shibata, diretor de consultoria da PromonLogicalis.

A recomendação é que não se faça a migração de todas as máquinas de um departamento de uma vez, para que, caso seja identificado algum problema, o trabalho não seja totalmente interrompido.

A Psafe, empresa brasileira de software de segurança, informou que vai manter o suporte ao Windows XP em seu produto, mesmo depois do fim do suporte da Microsoft.

“O XP equivale a cerca de 14% de minha base de usuários”, diz Marco de Mello, presidente da Psafe. O antivírus da empresa, que é gratuito, tem mais de 30 milhões de usuários de Windows.

Móvel

O cenário em que o Windows XP sai de cena é diferente daquele de 12 anos atrás.

Naquela época, não havia tablets e smartphones. O Windows não recebia concorrência do Android, do Google, e do iOS, da Apple.

Nos últimos anos, o mercado virou. Segundo a consultoria Gartner, no ano passado foram vendidos, em todo o mundo, 879,8 milhões de dispositivos com sistema operacional Android, comparados a 325,1 milhões com Windows e 241,4 milhões com iOS ou Mac OS (ambos da Apple). Até 2015, a projeção é de que Android cresça 54,3%; iOS e Macs, 34,4%; e Windows, apenas 16,6%.

No quarto trimestre de 2013, as vendas mundiais de PCs caíram 6,9%, para 82,6 milhões de unidades, registrando a sétima queda trimestral consecutiva. Em países em desenvolvimento, de acordo com o Gartner, o primeiro equipamento conectado passou a ser o smartphone, e o segundo o tablet, reduzindo bastante a demanda por microcomputadores no mercado consumidor mundial.

A Microsoft não conseguiu tirar vantagem de sua posição dominante nos PCs para conquistar uma fatia maior nesses mercados. O Windows Phone é o terceiro sistema operacional para smartphones do mundo, mas ficou com somente 3,2% de participação em 2013; tablets não passaram de 2,1%.

