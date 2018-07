A previsão inicial era de que a TV digital chegasse à capital de São Paulo no primeiro semestre do ano que vem, mas, com o atraso na publicação da portaria com seu cronograma de implantação, a estréia comercial ficou para dezembro de 2007.

“A portaria será publicada ainda esta semana”, garantiu hoje Marcelo Bechara, assessor jurídico do Ministério das Comunicações, durante o evento Futurecom, em Florianópolis.

O decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 29 de junho dava 30 dias para a divulgação do cronograma. O Brasil escolheu o padrão japonês, incorporando algumas mudanças sugeridas por pesquisadores locais.