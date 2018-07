Chega às livrarias em dezembro o novo livro do americano Thomas Pynchon, chamado Against the Day. O anterior, Mason & Dixon, havia saído em 1997. Morador de Nova York, Pynchon, de 69 anos, não dá entrevistas, não aparece em eventos públicos e não se deixa fotografar. A foto acima foi tirada na época em que estava nas forças armadas.

A única aparição de Pynchon na televisão foi no seriado Os Simpsons. Gravou a voz e foi desenhado com um saco na cabeça. O novo livro, de 992 páginas, sairá pela Penguin Press. A história se passa entre a Feira Mundial de Chicago, em 1893, e os anos que se seguiram à Primeira Guerra. Uma sinopse do livro, escrita pelo próprio autor, apareceu, sumiu e então apareceu de novo na página reservada a ele na Amazon.

Via MSNBC e Slate.