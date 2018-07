As empresas de TV paga devem acelerar a oferta de interatividade e alta definição, agora que as emissoras abertas iniciam seu processo de digitalização. A Net, maior empresa de televisão por assinatura do país, planeja oferecer conteúdo em alta definição em um ano. Uma questão que ainda não foi resolvida é a da compatibilidade dos conversores da tv paga com os que serão usados na tv aberta.

