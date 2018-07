Pesquisadores japoneses desenvolveram uma tela de 360 graus que cria um ambiente de vídeo tridimensional ao redor do espectador. Não é preciso usar óculos especiais. O sistema, chamado Telexistence Wide-Angle Immersive Stereoscope (Twister), é resultado de 10 anos de pesquisa de uma equipe liderada pelo professor Susumu Tachi, da Universidade de Tóquio.

Com 1,2 metro de altura e 2 metros de circunferência, a tela cilíndrica é formada por 50 mil LEDs dispostos em colunas. O cilindro se movimenta ao redor da cabeça do observador com uma velocidade de 1,6 rotação por segundo e as colunas de LED apresentam imagens diferentes para cada olho do espectador, criando a ilusão de três dimensões. O fenômeno é chamado paralaxe binocular. A equipe trabalha em uma câmera para capturar imagens tridimensionais e transformar o Twister em um videofone.

Via Pink Tentacle (em inglês).