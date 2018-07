O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ronaldo Sardenberg, informou ontem que a agência planeja vender, em meados de 2011, seis posições orbitais para empresas que queiram lançar satélites. Há atualmente escassez de capacidade de satélite para a oferta de novos serviços. Sardenberg participou do Fórum Telequest 2010, em São Paulo.

Sardenberg destacou a importância dos serviços via satélite para levar a banda larga para áreas remotas do País. “Existem 20 milhões de pessoas vivendo nessas áreas”, disse o presidente da Anatel. Ele também informou que a agência colocará em consulta pública regulamentos sobre a prestação de serviços via satélite.

A Anatel planeja publicar também no próximo ano os editais da faixa de 2,5 GHz, usada para a quarta geração da telefonia celular (4G), e de 3,5 GHz, de banda larga sem fio.

A agência chegou a tentar vender licenças da faixa de 3,5 GHz em 2006, mas o processo foi interrompido pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e nunca foi retomado. Entre as prioridades da Anatel estão medidas que fazem parte do Plano Nacional de Banda Larga (PNBL).

Foto: Renato Araujo/ABr

No Estado de hoje (“Anatel venderá seis licenças de satélite“, p. B21).

Siga este blog no Twitter: @rcruz