O engenheiro Fidelis Assis, de 54 anos, desenvolveu um sistema antispam premiado no evento TREC Spam Track 2006, promovido pelo Departamento de Comércio e pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. “Estava esperando uma classificação boa, mas não o primeiro lugar”, disse Assis, que não foi pessoalmente ao evento, no fim de novembro. Participaram do concurso nove equipes de sete países, com 32 filtros de mensagens indesejadas.

Cada inscrito pôde enviar até quatro variantes de seu antispam. Os filtros criados pelo brasileiro ficaram em primeiro, segundo, terceiro e quinto lugares. Em quarto, ficou a Tufts University, dos EUA. Assis é gerente técnico de Suporte de Serviços de internet da Embratel. Seu filtro antispam é usado no Click21, provedor da Embratel, na divisão de satélites StarOne e nos sistemas internos.

A ferramenta antispam criada por Assis, chamada OSBF-Lua, é um software livre, que pode ser copiado, usado e modificado sem pagamento de licenças. Está disponível neste site. Parte dele foi escrita na linguagem Lua, criada na Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro.

