A Apple vendeu, no ano passado, mais produtos com o sistema operacional iOS (iPhones e iPads) do que computadores Macintosh em 28 anos.

O blog Asymco desenho um gráfico que mostra as vendas acumuladas dos principais produtos da empresa e chegou a essa conclusão.

Foram vendidos 156 milhões de equipamentos que rodam iOS em 2011, comparados a 122 milhões de Macs desde o lançamento do computador, em 1984.

