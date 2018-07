A Apple anunciou hoje a versão beta do Boot Camp, software que permite instalar o Windows XP, da Microsoft, nos Macs equipados com processadores da Intel.

“A Apple não deseja ou planeja vender ou apoiar o Windows, mas muitos clientes mostraram interesse em rodar Windows no hardware superior da Apple agora que usamos processadores Intel”, afirmou Philip Schiller, vice-presidente sênior da Apple, em comunicado.

O título da matéria da Wired sobre o assunto é “Just another Windows box” (mais uma caixa com o Windows).