Morreu ontem o cantor e guitarrista americano Arthur Lee, aos 61 anos, de leucemia, num hospital de Memphis. Fundador do Love, uma das bandas essenciais da década de 1960, ele afirmava ter sido o “primeiro hippie negro”.

Forever Changes (1968) é considerado seu melhor disco, com canções folk acompanhadas de arranjos sofisticados de cordas e sopros. Uma das músicas desse disco, “Maybe The People Would Be The Times Or Between Clark & Hilldale”, dizia:

When I leave now don’t you weep for me

I’ll be back, just save a seat for me

But if you just can’t make the room

Look up and see me on the…