Pelo menos desde a chegada dos rádios Spica – um dos primeiros aparelhos transistorizados, fabricado pela Sanritsu – na década de 1960, a tecnologia made in Japan faz parte do dia-a-dia dos brasileiros. Desde então, empresas japonesas se estabeleceram no Brasil, instalando fabricação local e promovendo o intercâmbio tecnológico entre os países.

A NEC do Brasil foi criada há 40 anos. “A empresa contribuiu para montar a plataforma de telecomunicações brasileira desde a época do Sistema Telebrás, com mais de 12 milhões de linhas fornecidas”, disse Yoichi Watanabe, vice-presidente da matriz NEC Corporation. Existiam, no fim de 2007, 39,3 milhões de telefones fixos instalados no País. “Mais ou menos um terço de toda a rede de transmissão passa por equipamentos nossos, no serviço de voz”, disse Herberto Yamamuro, presidente da NEC do Brasil.

A fábrica da NEC em Guarulhos chegou a ter quase 3,5 mil funcionários, no pico de investimentos do Sistema Telebrás. “Muitos nisseis ou sanseis foram funcionários da empresa”, afirmou Watanabe. “Nesse sentido, a NEC do Brasil contribuiu bastante para a colônia japonesa. Agora que a empresa reduziu o tamanho, existem muitos ex-NEC espalhados por todo o Brasil. Todo mundo lembra com saudade.” A fábrica de Guarulhos foi desativada em junho de 2000. Hoje, a empresa trabalha como integradora e prestadora de serviços, com cerca de 600 funcionários.

O próprio Watanabe, que deu a entrevista em português, morou duas vezes no Brasil. A primeira foi entre 1991 e 1996 e a segunda de 2002 a 2006. “Morei nove anos aqui, quando aprendi o português”, explicou o executivo, acrescentando que sua passagem pelo Brasil foi “muito animadora”. “O primeiro serviço com que trabalhei aqui foi a rede móvel, com o CDMA (tecnologia digital de telefonia celular). Foi um período muito duro, com muito serviço.” Além das telecomunicações, a NEC atua no País em áreas como supercomputadores e automação de correios.

Na foto, a fábrica da NEC em Guarulhos, inaugurada em 1969.

