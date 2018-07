Em 1982, o escritor americano William Gibson cunhou o termo ciberespaço para se referir ao ambiente virtual criado pelas redes de computadores. No mês passado, em entrevista ao jornal Washington Post, ele disse que o conceito deixou de fazer sentido: “O que não nos importamos mais em chamar de ciberespaço está aqui.” Nas palavras dele, tudo agora é ciberespaço.

A internet se tornou tão essencial à vida das empresas quanto o telefone ou a eletricidade. No Brasil, a prova disso está no número de endereços com final .br: em setembro, havia 1,193 milhão de endereços com esse final, de acordo com o Registro.br, um aumento de 20% em 12 meses. O mercado de hospedagem de sites tem apresentado, por vários anos, crescimento de dois dígitos, e ainda dá sinais de aceleração.

“A cada bimestre aparecem de 15 a 20 novas empresas de hospedagem”, diz Fernando Viberti, diretor da Conteúdo Online, que publica bimestralmente o relatório HostMapper Brasil, com informações sobre o mercado. Em julho, havia 429 empresas que hospedavam sites no País, e os endereços com final .br pertencem a 664 mil empresas e indivíduos. O Brasil é um dos seis países com mais de 1 milhão de endereços registrados. Os outros são Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Holanda e Itália.

A LocaWeb é a maior empresa do mercado. Criada em janeiro de 1998, tem controladores brasileiros e apresenta crescimento médio de 50% ao ano no faturamento. A empresa hospeda mais de 100 mil sites, sendo 3,3 mil lojas virtuais.

“A primeira idéia era fazer um portal de negócios para o setor de confecção, chamado Intermoda”, diz Gilberto Mautner (foto), vice-presidente de Tecnologia e Novos Negócios da LocaWeb e um dos fundadores da empresa. Em quatro meses, os sócios perceberam que a idéia não decolava e resolveram oferecer espaço de hospedagem para terceiros. “Fizemos anúncio de 1 centímetro quadrado no jornal e, no dia seguinte, já tínhamos dez sites.” Mesmo com o estouro da bolha, em 2000, a empresa não deixou de crescer.

