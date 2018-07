Mês que vem, sai no Brasil o livro A Era das Máquinas Espirituais (Aleph), do engenheiro Ray Kurzweil, publicado nos Estados Unidos em 1998. O autor prevê que, em menos de 100 anos, os computadores terão a mesma capacidade do cérebro humano. Ele chega a dizer que, até 2099, o ser humano atingirá a imortalidade, com a capacidade de transferir a mente do seu corpo para máquinas capazes de pensar

Vinton Cerf, um dos pais da internet, disse ao jornalista Ethevaldo Siqueira (para assinantes) que o computador deve superar a capacidade de processamento de informações e a complexidade do cérebro humano até 2015.