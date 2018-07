A Dell, fabricante americana de computadores, passa por um momento de reinvenção. A empresa, que busca crescer no setor de serviços, acaba de finalizar a compra da Perot Systems, que atua nessa área, por US$ 3,9 bilhões. “Fizemos e continuaremos fazendo aquisições”, disse ontem (5/11) Michael Dell (foto), presidente mundial e cofundador da Dell, em São Paulo. Ao mesmo tempo em que se diversifica, a empresa perde espaço no mercado de computadores, tendo deixado recentemente o segundo lugar no ranking das maiores fabricantes, que foi ocupado pela taiwanesa Acer. A primeira é a americana HP.

Dell fez uma visita rápida ao Brasil, de dois dias, para comemorar uma década da empresa no País. Chegou na quarta, quando se reuniu com funcionários, clientes e com o secretário de Educação de São Paulo, Paulo Renato de Souza. Ele também anunciou uma parceria com o Comitê de Democratização da Informática (CDI), uma organização não-governamental que oferece treinamento em tecnologia para a população carente. Ontem, conversou com jornalistas e se encontrou com mais clientes.

Segundo a consultoria IDC, a Dell é a primeira colocada na venda de computadores para o mercado corporativo. O executivo mostrou a vontade da Dell de aumentar os contratos com o governo. Dell participou do lançamento de um netbook para estudantes, chamado Latitude 2100. A empresa fechou um acordo com o governo do Estado para levar os aparelhos para 26 escolas de Hortolândia, num projeto-piloto batizado de Sala de Aula Conectada. O Latitude 2100 deve começar a ser fabricado localmente no próximo mês.