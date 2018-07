A troca de comando é somente a parte mais visível das mudanças profundas pelas quais passa a Oi. Seu presidente, Luiz Eduardo Falco, deixa a operadora até o fim do próximo mês, mas as alterações na estrutura da companhia começaram ainda antes do anúncio de sua saída e devem terminar somente depois da chegada do novo executivo.

Em dezembro, a Oi anunciou a criação da vice-presidência de operações, ocupada por James Meaney, que veio da Contax, sua unidade de centrais de atendimento. A mudança foi feita para ter um executivo mais focado na operação e dar ao cargo de presidente da Oi um papel mais institucional. Com a chegada de Meaney, houve um rearranjo de diretorias, com troca de alguns nomes de executivos que participam das reuniões de cúpula na operadora.

A criação da nova vice-presidência e a saída de Falco foram decididas antes de a Portugal Telecom concluir a compra de 25,6% da operadora, em março. Logo após a chegada dos novos sócios, Zeinal Bava, presidente da operadora portuguesa, foi indicado para comandar o recém-criado Comitê de Engenharia e Redes, Tecnologia e Inovação e Oferta de Produtos.

Apesar de estar ligado ao conselho de administração da Oi, o comitê deve ser uma entidade presente no dia a dia da empresa. A ideia é aplicar o conhecimento da Portugal Telecom, que é referência internacional em áreas como fibra óptica e IPTV (sigla em inglês de TV via protocolo de internet), à operadora brasileira.

Mais informações no Estado de hoje (“Tempo de mudança na Oi” e “A chegada do sócio de telecom”, p. N3).

