Vicki Mayer, professora da Tulane University, de Nova Orleans, morou em Manaus (foto) de 2004 a 2005, onde pesquisou a TV digital no Brasil. A Revista Nau, do Núcleo de Pesquisa em Comunicação Audivisual da Intercom, publicou uma entrevista com ela (em PDF). As perguntas foram feitas pelo professor Valério Brittos, da Universidade de Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e por mim.

A professora americana não parece muito animada com as mudanças trazidas pela TV digital:

“Até o momento eu não encontrei nenhuma aplicação interessante da televisão digital em lugar nenhum que uma pessoa não pudesse ter adquirido através de outra tecnologia. É de grande valia relembrar aqui um estudo das funções do telefone celular, que concluiu que a vasta maioria das pessoas não sabe como fazer uso delas e nem se interessa em saber. Poucas pessoas usam computadores para enviar mais do que e-mails.”

Foto: Vicki Mayer