Dave Goldberg, professor de Física da Universidade Drexel, aponta quais seriam as regras para uma viagem no tempo “realista”, do ponto de vista das leis da Física, em comentário ao filme A Mulher do Viajante do Tempo, publicado pela Slate (em inglês).

Só existe um universo – Como não existem universos paralelos, não é possível mudar o passado e voltar para um presente diferente do que existia, como no filme De Volta para o Futuro. “Toda solução para as equações de Einstein envolvem um único universo”, escreve Goldberg.

Não é possível visitar uma época anterior à invenção da máquina do tempo – Segundo o físico, viajar no tempo é como atravessar um túnel no espaço, sendo necessárias uma entrada e uma saída. Por causa disso nunca recebemos visitas de pessoas vindas do futuro.

Você não pode matar seu avô – Como não existem universos paralelos, existe somente uma linha do tempo. Se alguém voltasse ao passado e matasse o avô antes do nascimento do próprio pai, acabaria não nascendo e, em consequência, não mataria o avô.

As pessoas têm menos livre arbítrio do que imaginam – Como não se conhece o futuro, não há problema na existência de uma única linha do tempo. Mas, com uma máquina do tempo, uma pessoa poderia conhecer o próprio futuro, e nada do que fizesse iria mudá-lo. Ou seja, o futuro estaria predeterminado.