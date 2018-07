A Apple, que lançou ontem (27/1) o iPad, já revolucionou três mercados: o de microcomputadores, o de música e o da telefonia. Dependendo da reação dos consumidores ao iPad, a empresa de Steve Jobs (foto) pode mudar os rumos da indústria de PCs pela terceira vez. O Apple II, lançado no começo de 1977, foi o responsável por tornar o computador pessoal um bem de consumo. Modelos concorrentes, como o TRS-80, eram restritos a aficionados por tecnologia.

Além disso, o Apple II transformou os microcomputadores, que eram vistos até então como hobby, em ferramenta de trabalho, com o lançamento do software de planilhas VisiCalc, que permitia usar a máquina para cálculos. Ela trazia como novidades a capacidade de mostrar imagens em cores e a arquitetura aberta, que permitia aos usuários expandirem a capacidade das máquinas, com placas desenvolvidas até por outros fabricantes. O Apple II acabou sendo deixado para trás pelo IBM PC, lançado em 1981.

A segunda vez em que a Apple mudou o rumo do mercado de microcomputadores foi em 1984, com o lançamento do Macintosh. Esse computador tornou acessível a um público amplo a interface gráfica do usuário. O que é isso? Antes do Mac, as pessoas precisavam digitar os comandos. Ele foi o primeiro computador com um preço acessível a permitir a interação com imagens que podem ser clicadas e arrastadas, com o uso de um mouse. Recursos que se tornaram corriqueiros com o Windows, da Microsoft, chegaram ao mercado pela primeira vez com o Mac. Dependendo da resposta ao iPad, pode ser a terceira guinada do mercado de PCs liderada pela Apple.

Foto: Mylerdude/Creative Commons

