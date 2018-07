Cresce a presença das operadoras de telecomunicações no mercado de TV paga. A Net, maior empresa do setor, tem entre seus controladores a Embratel. A Telefônica – que comprou as operações de MMDS (TV por microondas) da TVA e lançou uma operação própria de DTH (TV via satélite) – fechou setembro com 495 mil clientes. Esse número não inclui os assinantes da operação de cabo da TVA, em que a Telefônica tem 19,9% de participação. A Oi e a Embratel preparam sua entrada no DTH, e prometem uma estratégia de preços para alcançar o consumidor de menor renda. A Sky, única empresa que não tem nenhuma tele como acionistas, mantém acordos com operadoras, como a Brasil Telecom e a TIM, para venda de serviços em conjunto.

A participação só não é maior porque hoje a legislação não permite que as concessionárias de telefonia controlem empresas de TV a cabo. Mas o Congresso discute mudar a legislação. O interesse das operadoras vêm da necessidade de se oferecer os chamados pacotes triple play (com telefonia, internet e televisão), para conseguir manter os melhores clientes.

O mercado de maior potencial, entre os três serviços, é o de banda larga, que acumulava crescimento anual de 37,8% no terceiro trimestre. A TV paga registrou uma expansão interessante, porém menor, de 18,6%, enquanto a telefonia fixa avançou somente 4,7%. Para as concessionárias de telefonia local (Telefônica, Oi e Brasil Telecom), que vêm perdendo espaço para concorrentes no seu serviços principal, a TV paga é vista como essencial para garantir aumento da receita e evitar a saída de assinantes. O País tinha, no fim de setembro, 41,1 milhões de linhas fixas em serviço, 9,6 milhões de assinantes de banda larga e 6,1 milhões de TV paga.

