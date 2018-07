[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/mcPUMLUuFmc” width=”425″ height=”344″ wmode=”transparent” /]

Mamoru Oshii, diretor do anime Ghost in the Shell, vai lançar em dezembro, no Japão, o filme Assault Girls, em que garotas com metralhadoras enfrentam baleias assassinas que vivem na areia. Em japonês, o nome do filme é Asaruto Gâruzu, que é como os japoneses pronunciam Assault Girls.

Via io9 (em inglês).