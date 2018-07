Os americanos estão preocupados com a lentidão das suas conexões de banda larga. Segundo a

Documento Communications Workers of America PDF

“Precisamos desesperadamente de uma política nacional de internet que reverta o fato de nossa nação — o país que inventou a internet — ter caído para o 16.º lugar no mundo em adoção de banda larga”, disse Larry Cohen, presidente da CWA, em depoimento à Câmara de Deputados de lá, no mês passado. A CWA representa 700 mil trabalhadores das comunicações nos EUA.

No Brasil, somente 23% dos acessos tinham mais de 1 Mbps no primeiro trimestre, segundo o Barômetro Cisco de Banda Larga. As pessoas não parecem estar preocupadas com isso por aqui.