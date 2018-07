A banda larga popular americana custa a metade da brasileira. No Brasil, o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), do governo, criou um pacote de 1 megabit por segundo a R$ 35 mensais. Nos Estados Unidos, as empresas de cabo Cox, Charter e Time Warner lançaram, juntamente com a Microsoft e a Best Buy, um programa sem fins lucrativos chamado Connect to Compete, para oferecer a famílias de baixa renda um plano com a mesma velocidade, a US$ 9,95 (R$ 17,56).

Segundo a Associated Press, as velocidade de 1 Mbps é menos de um décimo da velocidade média oferecida pelas empresas de cabo americanas. O valor da mensalidade corresponde a um quarto do preço médio. Para ter acesso ao plano, as famílias precisam ter crianças que participem do National School Lunch Program, que oferece refeições gratuitas ou de baixo custo nas escolas.

Cada família tem o direito de contratar o plano de baixo custo por dois anos. Além do acesso, que se enquadrar no perfil do programa pode comprar computadores com Office a US$ 250 na Best Buy, ou um PC recondiconado da Redemtech por US$ 150.

Apesar de existirem cerca de 35 milhões de casas sem banda larga nos EUA, somente 5,5 milhões poderão se beneficiar do programa.

Via Mashable.

