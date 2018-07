O Grupo Bandeirantes criticou, via assessoria de imprensa, o presidente da Sky, Luiz Eduardo Baptista:

“Temos acompanhado com certo cansaço o esforço desse Mr. Bap para apresentar-se como porta-voz e representante do Grupo News Corp. Esse esforço tem sido comovente, mas inútil. As negociações entre a Band e a Sky se fazem com a NET Brasil. Uma significativa documentação atualizada, em nosso poder, demonstra o curso e os prazos dessas nossas negociações.”