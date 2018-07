Saiu lá fora o disco Bare Stripped Naked, da banda holandesa Bettie Serveert. Nos Estados Unidos, pela Minty Fresh.

É um álbum acústico e, como o próprio nome diz, despojado. Mais uma vez, Carol van Dyk (foto) cantando é o destaque. Por exemplo, na jazzística “Painted Word”.

No anterior, Attagirl (2004), a banda havia se aproximado da eletrônica, usando, mais do que nunca, samples, batidas programadas e teclados. Nada disso dessa vez. Melhor assim.

Ouvi pela primeira vez Bettie Serveert no disco Lamprey (1995), o segundo deles, lançado pela Matador, quando a Matador era a gravadora da vez. Era, essencialmente, uma banda de guitarra.

Dá para escutar algumas músicas do disco novo na página deles no MySpace.

As faixas do álbum são:

1. roadmovies

2. hell = other people

3. love & learn

4. brain-tag

5. storm

6. the rope

7. all the other fish

8. what they call love

9. painted word

10. 2nd time

11. hell = other people (alternative version)

12. certainlie