Saiu nos Estados Unidos o livro Bat-Manga! (Pantheon), que reúne histórias em quadrinhos do homem-morcego e do garoto prodígio publicadas pela revista japonesa Shonen King em 1966. É a primeira vez que as histórias, escritas e desenhadas por Jiro Kuwata, são republicadas. Nelas, Batman e Robin enfrentam alienígenas e dinossauros mutantes.