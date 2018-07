No dia 7 de março, das 9 às 17 horas, acontece em Belo Horizonte o evento Batismo Digital, promovido pelo governo mineiro, a promotoria pública e as lan houses do estado. O objetivo é estimular o uso da internet, dando orientação para quem nunca teve contato com a rede ou para o internauta que não conhece direito os serviços disponíveis. Simultaneamente, serão oferecidas oficinas gratuitas sobre internet segura, projetos de inclusão digital, lan houses e uso da web para promoção de negócios e inovação. O evento envolve 85 centros vocacionais tecnológicos, 457 telecentros e cerca de 560 lan houses da capital e do interior de Minas.

Via Peabirus.