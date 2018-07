O jornalista Rogério Godinho lançará amanhã (quinta-feira, 17/11) o livro O filho da crise (Matrix Editora), biografia do empresário Marco Stefanini, fundador da Stefanini IT Solutions. Nas palavras do próprio Godinho:

“É meu primeiro livro, a biografia de um empresário que começou uma empresa do zero antes de completar 27 anos e hoje fatura R$ 1,2 bilhão. Que nas crises, enquanto todos encolhiam, conseguia crescer. Que ficou mais de 20 anos sem fazer negócio com o governo porque se recusava a pagar bola. Que sabe que educação é a solução para o Brasil e tenta fazer algo a respeito.”

O lançamento será na Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, a partir das 18h30.

