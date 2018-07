Foi lançado ontem (9/12) o blog Startupi, especializado em empresas iniciantes da internet brasileira. À frente dele está o Alexandre Fugita, do Techbits. A idéia surgiu da dificuldade enfrentada pelo investidor americano Michael Nicklas de encontrar informações sobre os empreendimentos de tecnologia no País. Nicklas criou por aqui a holding SocialSmart, dona do blog. O Startupi é uma resposta brasileira ao TechCrunch.

Via Ladybug Brasil.