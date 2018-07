Existem indicações de que a blogosfera brasileira se aproxima da maioridade. O portal de blogs recém-lançado pela Globo, chamado BlogLog, pode ser visto como um passo nesse sentido. Ele reúne atrizes e atores, apresentadores e outros famosos.

O Edney Souza, do InterNey.Net, analisou o portal e apontou alguns problemas técnicos que, como ele mesmo disse, são de fácil resolução. A iniciativa é muito interessante, e acho que o desafio será fazer com que esse pessoal atualize seus blogs com constância. A apresentadora Hebe Camargo poderia participar do próximo BlogCamp.