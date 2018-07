O escritor de tecnologia Nicholas Carr (foto) postou hoje, em seu blog Rough Type (em inglês), um elogio ao blogueiro parasita, que não produz notícias. Ele explica:

“A qualidade reacionária, ou parasita, do ato de blogar define a forma desde o começo. Os blogs, afinal, começaram como logs (conexões), catálogos com data e hora, normalmente com descrições breves, e algumas vezes críticas, do que os escritores encontraram em suas perambulações diárias pela World Wide Web. Alguns dos blogueiros mais veneráveis — os Winers e os Searlses do mundo – continuam a escrever desse jeito. Os blogs menos interessantes, da minha perspectiva pelo menos, são aqueles que simplesmente reproduzem formas jornalísticas conhecidas, como notícias, perfis de empresas ou críticas de produtos. Eles são bem úteis, e certamente podem ser bem populares, mas são blogs num sentido estritamente técnico.”