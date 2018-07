O artista americano Jeremy Eaton fez duas dúzias de desenhos a guache que combinam personagens clássicos dos quadrinhos. Ele planeja vender as pinturas amanhã (13/9), em seu estúdio em Seattle e pela internet, num evento batizado de “The girl that eats too much!” (a garota que come demais). Acima, Bolota como Galactus, o devorador de mundos.

Via Fantagraphics (em inglês).