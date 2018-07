O Brasil é o oitavo mercado mundial de tecnologia da informação (TI), segundo pesquisa da IDC, divulgada por Antonio Gil, presidente da Brasscom. Em 2010, o setor movimentou US$ 85,09 bilhões, o que representou 4% do Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) brasileiro. Segundo Gil, em 2020, a TI poderá movimentar US$ 200 bilhões (6,5% do PIB).

No ano passado, o mercado externo de TI (exportações e operações internacionais de companhias brasileiras) somou US$ 2,39 bilhões. O resultado ficou abaixo da expectativa de US$ 3,5 bilhões. “Esse resultado tem um nome: câmbio”, disse Gil.

Gil reuniu-se hoje com o ministro da Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, em Brasília. Os temas da conversa foram desoneração da folha, formação de mão de obra e a criação de uma comissão interministerial, com a participação das empresas, para definir políticas para o setor.

Os maiores mercados



Estados Unidos Japão China Reino Unido Alemanha França Canadá Brasil Austrália Itália

