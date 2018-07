Lembra do Mundo Bizarro, do Super-Homem?

A Desciclopédia (Uncyclopedia, em inglês) parece vir de lá. Ela é uma paródia da Wikipedia e traz informações falsas (ou não). Qualquer um pode contribuir.

O verbete em inglês sobre o Brasil fala que o País é governado inteiramente por cachorros e que sua capital, de acordo com os filmes, é Buenos Aires.

Olha o que diz sobre o governo brasileiro:

“O Brazil, também conhecido como Brasil, Braziu, Butter (Manteiga) ou Buttocks (Nádegas), pode ter sido, por muitos milênios, um buraco de corrupção política e má administração. De qualquer forma, não existem provas para esta afirmação, já que algumas pessoas dizem que ele pode não ser um buraco, mas uma escavação no solo, e, mais importante, porque os envolvidos sempre convidam uns aos outros para comerem uma pizza no Restaurante Nacional (também conhecido como Congresso Nacional), e todo mundo alegremente faz um acordo antes de as acusações irem longe demais. Os cachorros tentam tornar o Brasil um lugar melhor para viver, mas a missão é difícil, porque eles não têm polegares.”