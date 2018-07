Somos reais ou virtuais? Cada avatar do Second Life consome 1.752 kWh por ano. Segundo o escritor de tecnologia Nicholas Carr (em inglês), que fez as contas, é próximo da média de 1.884 kWh que cada brasileiro gasta, anualmente, na vida real. A comparação foi citada pela revista Economist desta semana, em matéria sobre o crescimento do consumo de energia pelos centros de dados. O Second Life tem 4 mil servidores.