A briga entre espanhóis e portugueses pelo controle da Vivo se tornou pública. Maior operadora celular do País, a Vivo é uma joint venture entre a Portugal Telecom e a espanhola Telefónica. As duas empresas anunciaram que querem comprar a participação do sócio. Para combater a oferta hostil da Sonaecom, a Portugal Telecom buscou ajuda do mexicano Carlos Slim Helú (foto), dono da Telmex, da Embratel e da Claro, principal concorrente da Telefónica na América Latina. Slim tem cerca de 4% da operadora portuguesa e o grupo espanhol quase 10%, sendo o maior acionista da operadora.

A Telefónica esperava que a oferta hostil da Sonaecom pela Portugal Telecom tivesse sucesso e que, com isso, pudesse comprar a parte dos portugueses na Vivo, usando como pagamento sua participação na operadora portuguesa. No dia 1º, César Alierta, presidente da Telefónica afirmou que compraria a Vivo “por um preço justo”.

Depois de rejeitarem a oferta da Sonaecom, os portugueses também se declaram compradores. “Há um comprador natural (para a Vivo), somos nós”, disse ontem (6/3) ao canal português de televisão TVI o presidente da Portugal Telecom, Henrique Granadeiro.

