A British Telecom (BT), maior operadora de telecomunicações do Reino Unido, resolveu operar telefonia fixa no Brasil. O serviço, no entanto, será oferecido somente para grandes empresas, por meio de sua unidade BT Global Services. “Com a telefonia fixa, poderemos oferecer um pacote completo de serviços IP (sigla em inglês de protocolo de internet) no Brasil”, disse Jacinto Cavestany, vice-presidente da companhia para a Ibéria e América Latina. Anteriormente, a companhia tinha de atender aos seus clientes com linhas de concorrentes como a Oi e a Telefônica.

A BT tem uma licença nacional de telefonia fixa, mas o serviço estará disponível inicialmente só em três cidades: São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. “Aumentaremos a cobertura de acordo com a demanda”, disse Sérgio Paulo Gallindo, diretor geral da BT Brasil. A companhia possui um código de discagem de longa distância, o 47.

Em dezembro, havia 41,7 milhões de telefones fixos em serviço no País, segundo a consultoria Teleco. O mercado ainda é bastante concentrado, com 80% dos acessos nas mãos da Oi e da Telefônica. A entrada da BT nesse mercado não deve mudar muito esse quadro, por causa do foco da companhia em grandes empresas. Mas a licença torna a BT mais competitiva, pois ela deixa de depender dos rivais para oferecer linhas fixas. “Podemos melhorar nossa oferta em qualidade e preço”, afirmou Gallindo.

A BT escolheu um fabricante brasileiro, a Trópico, para fornecer o sistema de telefonia fixa, com tecnologia IP. A fabricante fornecerá centrais desenvolvidas e fabricadas no Brasil, e será responsável por operar o sistema, gerenciando as conexões com as outras operadoras fixas e móveis no Brasil e o sistema de bilhetagem, responsável pela cobrança. A proposta da Trópico foi escolhida como a melhor, quando comparada com fornecedores externos.

Mais informações no Estado de hoje, 6/2 (“British Telecom entra na telefonia fixa no Brasil“, p. B19).