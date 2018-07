O professor Nicholas Negroponte, co-fundador do Media Lab do Massachusetts Institute of Technology (MIT), quer que cada criança tenha um laptop. Ano passado ele propôs uma máquina de baixo custo, hoje chamada de 2B1.

Os laboratórios de informática das escolas, além de caros, são subutilizados, na visão de Negroponte. Cada criança fica um tempo tão curto na frente dos computadores que mal consegue aprender alguma coisa. Daí sua defesa do laptop individual.

O 2B1 deve custar cerca de US$ 135. A expectativa inicial eram US$ 100. Ele deve ser produzido no Brasil, para o País e a região. O governo estuda comprar um milhão de máquinas, para serem distribuídas a estudantes.

A idéia de Negroponte mostrou à indústria um mercado que até então era inexplorado. A Intel criou uma iniciativa concorrente, chamada Classmate. A AMD, rival da Intel, apóia o projeto do professor Negroponte.

Mais informações no Estado de hoje (“Laptop de Negroponte pode ser feito no País“, para assinantes, p. B10).