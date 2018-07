Lee Hazlewood ficou mais conhecido por sua parceria com a cantora Nancy Sinatra na década de 1960. É dele o sucesso “These Boots Are Made For Walking”. Saiu lá fora seu disco novo, chamado Cake or Death (BPX1992).

Apesar de momentos bem humorados, o tom geral é melancólico. E ele não deixa dúvidas porque é considerado um dos pais do country rock. O site Pitchfork aponta que este pode ser o último disco de Hazlewood, que foi diagnosticado com câncer renal no começo do ano.

“Please Come To Boston” é um dueto no estilo dos que foram gravados com Nancy Sinatra. Aqui, a parceira é Ann Kristin Hedmark, cantora sueca de jazz. Quem canta “Some Velvet Morning”, outra canção sua que fez sucesso na voz da filha de Frank Sinatra, é Phaedra Dawn Stewart, de oito anos, neta de Hazlewood. Tommy Parsons canta “She’s Gonna Break Some Heart Tonight”.

As faixas são:

1. Nothing

2. Baghdad Knights

3. Please Come to Boston

4. She’s Gonna Break Some Heart Tonight

5. Sacrifice

6. Fred Freud

7. First Song of the Day

8. It’s Nothing to Me

9. Anthem

10. White People Thing

11. Boots [Original Melody]

12. Some Velvet Morning

13. T.O.M. (The Old Man)