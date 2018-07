Os canais comunitários, que atualmente passam na TV a cabo, vão ter espaço num canal de TV aberta do governo. Um decreto presidencial de junho do ano passado, que tratou da implantação da TV digital no Brasil, reservou quatro canais para o governo: o do Executivo, o da Educação, o da Cultura e o da Cidadania.

“O Canal da Cidadania, que ficou sob responsabilidade do Ministério das Comunicações, irá integrar a programação dos canais comunitários”, afirmou na sexta-feira (26/1) Marcelo Bechara, consultor jurídico do Ministério das Comunicações, durante a abertura do Congresso da Associação Brasileira de Canais Comunitários (ABCcom). Ele disse que o decreto deve ser regulamentado até o fim deste ano. Em 2 de dezembro, haverá a estréia da TV digital em São Paulo.

“Existe hoje um contra-senso, pois somente quem paga assinatura de televisão tem acesso aos canais comunitários”, disse Fernando Mauro Trezza (foto), presidente da ABCCom. A associação reúne cerca de 70 canais comunitários, que são administrados por entidades sem fins lucrativos. A perspectiva é que o Canal da Cidadania entre no ar no ano que vem.

Foto: Marcello Casal Jr/ABr