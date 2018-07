A empresa sueca Hövding criou um capacete para ciclistas que funciona como um airbag. David Carlson, do David Report, escreveu:

“O Hövding é um colar discreto que o ciclista usa em volta do pescoço. Esse colar contém um airbag dobrado que se torna visível somente em caso de colisão. O airbag foi projetado como um capuz que, em caso de acidente, irá envolver e proteger a cabeça do ciclista. O mecanismo de ativação é controlado por sensores que registram movimentos anormais do ciclista durante um acidente.”