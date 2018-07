O blog Pink Tentacle criou uma galeria de imagens com as capas de Tetsujin 28-g?. Escrito e desenhado por Mitsuteru Yokoyama, o mangá foi publicado entre julho de 1956 e maio de 1966 pela Sh?nen Magazine, no Japão. Contava a histórias de luta contra crime de um menino de 10 anos, Shotar?, e seu robô gigante, Tetsujin 28.

Nos Estados Unidos, o robô recebeu outro nome, Gigantor. No Brasil, o desenho animado passou no final da década de 1960 na TV Record e na TV Tupi, como Homem de Aço, segundo o site Mofolândia. Acima, a capa de fevereiro de 1962 e, abaixo, a de fevereiro de 1963.

