O ex-vice-presidente da Cisco para a América Latina, Carlos Roberto Carnevali (foto), nega ser sócio da distribuidora Mude e garante que tudo o que fez foi com “total conhecimento, aprovação e controle” da matriz da Cisco nos Estados Unidos. “A acusação que me fazem é de que sou sócio oculto da empresa Mude, o que é absolutamente inverídico”, diz Carnevali, em nota ao Estado. “Não há qualquer elemento indiciário e indicativo de tal acusação, comprovando tal fato a abertura de meus próprios sigilos fiscal e bancário, já à disposição das autoridades.”

Em 16 de outubro, 40 pessoas foram presas numa operação da Polícia Federal, em conjunto com a Receita e o Ministério Público, para desmontar um esquema de fraudes no comércio exterior que teria causado um prejuízo de R$ 1,5 bilhão em sonegação de impostos. O foco da operação foram a Cisco, fabricante americana de equipamentos de telecomunicações, e sua principal distribuidora brasileira, chamada Mude. Entre os detidos, estava Carnevali. O executivo foi ouvido pela Justiça na sexta-feira e liberado no sábado.

Carnevali trouxe a Cisco para o Brasil, em 1994, e foi nomeado vice-presidente da empresa para América Latina e Caribe dez anos depois. “Estando prestes a completar 60 anos, após avançadas tratativas para deixar a posição de vice-presidente para a América Latina, tomei conhecimento através da mídia e com profunda estupefação de que fora demitido pela Cisco durante o período em que me encontrava custodiado, sem nem sequer haver sido notificado pela empresa”, afirma.

