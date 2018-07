O que falta para o carro elétrico deixar de ser um produto de nicho? Na semana passada, Elon Musk, presidente da Tesla Motors, anunciou uma decisão importante, que pode ter um impacto importante nesse cenário. A empresa decidiu abrir mão de sua propriedade intelectual. Qualquer concorrente pode usar a tecnologia patenteada pela Tesla.

A aposta é ousada. A ideia anunciada por Musk não é incomum no mercado de tecnologia da informação, onde o empresário fez fortuna. Em 2002, ele vendeu para o eBay do serviço de pagamentos via internet PayPal, do qual era o maior acionista. Além da Tesla Motors, Musk comanda a SpaceX, uma empresa que fabrica veículos espaciais.

O exemplo de maior sucesso dessa estratégia é provavelmente a World Wide Web, criada pelo físico britânico Tim Berners-Lee. Ele abriu mão da propriedade intelectual, o que fez com que a web dominasse rapidamente o mundo.

Outro exemplo é o Android, sistema operacional dominante em tablets e smartphones, pelo qual o Google não cobra nada das fabricantes. Para fazer frente a isso, até mesmo a Microsoft anunciou recentemente a decisão de deixar de cobrar licenças do Windows para equipamentos com telas menores do que 9 polegadas.

Abrir mão da propriedade intelectual faz o mercado crescer mais rápido, com grandes chances de tornar padrão a tecnologia gratuita. No ano passado, o Android ficou com uma fatia de 78% das vendas de smartphones, segundo a consultoria Gartner. O iOS, da Apple, tinha somente 15%. O sistema operacional da Apple é fechado, e não pode ser usado por outros fabricantes.

E esse movimento não se restringe ao software. O Arduino é um microcontrolador, computador simples em uma única placa, usado em projetos de robótica e automação. Foi criado por Massimo Banzi, professor em uma escola de design de alta tecnologia em Ivrea, na Itália, e pelo engenheiro espanhol David Cuartielles. Um dos alunos de Banzi, David Mellis, escreveu a linguagem de programação.

Qualquer um pode produzir as placas e vender, mas, se quiser usar o nome Arduino, precisa pagar pela marca. A placa foi essencial para o surgimento nos Estados Unidos do movimento dos fazedores (“makers”), pessoas que criam dispositivos eletrônicos em casa, e compartilham projetos e software.

Mas o que quer Musk ao levar essa mentalidade de internet para a indústria automobilística? Ele quer que outras empresas invistam no carro elétrico, para que tecnologias essenciais, como baterias, melhorem seu desempenho e caiam de preço, e para que seja criada uma infraestrutura confiável de pontos de recarga.

Sua expectativa é de que o mercado se multiplique rapidamente e, mesmo que tenha de dividi-lo com outros fabricantes, a Tesla saia na frente por ter desenvolvido as tecnologias que podem se transformar em padrão.

Competição

No blog da Tesla, Musk escreveu que, no começo, temia que as grandes montadoras pudessem copiar as suas tecnologias, produzindo carros elétricos em massa. Mas o panorama atual é bem diferente: os elétricos correspondem a menos de 1% do total de veículos vendidos no mundo. “Nossa verdadeira competição não está na pequena gota de veículos elétricos que não são produzidos pela Tesla, mas sim na inundação enorme de veículos a gasolina que saem das fábricas ao redor do mundo todos os dias”, apontou o executivo.

Mercado

No primeiro trimestre deste ano, a Tesla vendeu 6.457 unidades de seu Model S. Com planos de expansão, a empresa prevê chegar a 35 mil veículos vendidos neste ano. Ainda é muito pouco frente a uma produção global de veículos próxima de 100 milhões de unidades ao ano.

