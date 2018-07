A americana Terrafugia apresentou ontem a nova versão do Transition, primeiro carro voador do mundo, com asas retráteis. O veículo já recebeu o sinal verde da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), autoridade americana do setor, mas ainda não está no mercado. A expectativa é que as vendas comecem no ano que vem, com preço próximo de US$ 200 mil.

Com capacidade de transportar duas pessoas (o piloto e um passageiro) e peso de 440 quilos, o veículo tem autonomia de voo de 740 quilômetros, atingindo velocidade de até 185 quilômetros por hora.

A Fast Company (em inglês) criticou o design, que classificou de “dorky” (equivalente a nerd, menos a inteligência). Cliff Kuang escreveu que o Transition parece que foi desenhado para um público que “vive no porão da casa dos pais e ama rádio amador”, e que teve que “vender seu exemplar da revista número 2 do Homem-Aranha” para comprá-lo.

