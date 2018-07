Estão no site da Midsummer Madness os discos Altas Horas (1999), do 4Track Valsa, e Casino (2002), do Casino. As músicas, em formato MP3, podem ser baixadas de graça. São duas encarnações da mesma banda, com a voz, as letras e a guitarra de Cecília Gianetti. Soavam como um grupo de rock independente que toca bossa nova. Em 2001, abriram para a banda americana Cat Power. Acabaram em 2004.

Abaixo, dá para ouvir “Samba Dada”, do EP do Casino, disponível no site.