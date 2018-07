Com dúvidas e ainda poucas alternativas de produtos, os consumidores começam a levar para a casa a TV digital. “As vendas estão dentro do esperado”, disse Benjamin Dubost, diretor-comercial da Fnac Brasil. “Poucos clientes têm comprado pela internet. Eles preferem vir à loja para tirar as dúvidas pessoalmente, ver quais são os conectores que o aparelho usa.”

Os conversores, ou set-top boxes, da Philips chegaram no fim da tarde da quinta-feira às lojas da Fnac e acabaram em pouco mais de 24 horas. A rede varejista também recebeu dois modelos da Semp Toshiba, que não se esgotaram, apesar de um deles ser mais barato que o da Philips. Nos próximos dias, a Fnac espera a chegada de novos modelos de conversores e de televisores com o receptor integrado.

“Não deve haver um grande crescimento das vendas de conversores”, disse Dubost. “A maioria dos clientes está interessado nos televisores integrados.” A rede Extra informou que suas vendas de conversores ficaram acima do esperado no fim de semana. Mas não quis revelar os números.

No domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou R$ 1 bilhão para financiar conversores. A expectativa do mercado era de que ele divulgasse incentivos tributários, como foi feito para os computadores. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, tem criticado a indústria porque o conversor custa mais de R$ 200. O modelo mais barato, da Positivo Informática, sai por R$ 500, sem saída digital.

“Não existe milagre”, afirmou Ivair Rodrigues, diretor de Estudos de Mercado da consultoria IT Data. “Mesmo se o governo zerasse todos os impostos, seria difícil chegar a R$ 200.” Ele estima que, até o fim do ano que vem, o preço do conversor com saída digital pode ficar entre R$ 400 e R$ 500. A opção mais barata hoje, também da Positivo, custa R$ 700. A IT Data projeta a venda de 500 mil set-top boxes em 2008. “Ainda será um produto de elite.”

