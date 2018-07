Os fabricantes de celulares procuram atrair clientes com aparelhos que incorporam características de respeito ao ambiente. A Samsung acaba de lançar no Brasil, em parceria com a TIM, um telefone móvel com energia solar (foto). “É o primeiro do mercado”, afirma Silvio Stagni, vice-presidente da Divisão de Telecomunicações da empresa. “Além da bateria normal, a placa traseira é formada por células solares.”

Ainda não é possível, no entanto, falar ao telefone usando somente com energia luminosa. Cada hora de carregamento ao sol equivale a 8 a 10 minutos de conversação. “É mais para uma situação em que a bateria está acabando”, explicou Stagni. O preço sugerido do aparelho Crest Solar, em planos pré-pagos, é de R$ 199. “Ele tem o mesmo preço de aparelhos com as mesmas funções, mas sem a preocupação com o impacto no meio ambiente.”

Existem outros aparelhos no mercado com essa preocupação. Em março, a Motorola lançou no Brasil o W233 Eco, fabricado com material reciclado de garrafas plásticas e com certificado de neutralização de carbono. O aparelho tem preço sugerido de R$ 199.

“Além de ser socialmente correto, o produto tem rádio FM e tocador de MP3, com 1 gigabyte de memória”, afirmou Andréia Vasconcelos, gerente de Marketing da Motorola. “O aparelho é reciclado e reciclável.” Ela destacou a importância de o produto estar posicionado numa faixa menor de preço, tornando-o mais acessível.

Mais informações no Estado de hoje, 5/8 (“Fabricantes lançam celulares ‘ecológicos’, p. B15).