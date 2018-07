A Telefônica começou a enviar as contas de julho, e muitos clientes estão decepcionados. Quando o serviço de banda larga Speedy sofreu uma pane em maio, a empresa anunciou que reembolsaria oito horas ao consumidor. Na prática, as pessoas estão vendo como isso é pouco. Quem tem o plano Speedy 500, por exemplo, e paga uma mensalidade de R$ 49,90, está recebendo uma indenização de R$ 0,55. Quem tem o Speedy 2 Mega, que custa R$ 78,85, recebeu R$ 0,88.

“Cumprimos as regras da regulamentação e do contrato”, apontou a operadora. O Procon-SP achou pouco o que a empresa oferece, mas informou que ainda negocia com a empresa um abatimento maior. “É muito pouco pelo transtorno causado”, disse Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste). “Devia ser levada em conta a reincidência. Existem vários pequenos cortes de serviço e, dependendo da área em que está, o consumidor ficou sem o serviço por muito mais tempo.”

A Telefônica enfrentou cinco grandes panes nos últimos 12 meses, sendo quatro do Speedy e uma da telefonia fixa. Pela primeira delas, em julho de 2008, os consumidores receberam um abatimento de cinco dias em suas contas, negociados pela empresa com o Procon. Para o problema do Speedy de abril, a Telefônica ofereceu 12 horas de ressarcimento e, pelo de maio, oito horas. Nos dois casos, não existe ainda acordo com o Procon.

Mais informações no Estado de hoje, 26/6 (“Cliente recebe centavos por pane do Speedy“, p. B17).