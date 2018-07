Mike Godwin (foto), conselheiro geral da Wikimedia Foundation, comparou hoje (20/5) os serviços de internet a uma livraria. “Nenhum dono de livraria conhece o conteúdo de todos os livros que tem à venda”, disse Godwin. “É diferente de um jornal.” Por causa disso, uma empresa de internet não pode ser responsabilidade pelo que os usuários publicam em seu site. A lei americana prevê isso.

Ele também comparou as empresas que oferecem ferramentas para publicação de conteúdo gerado pelo usuário a operadoras de telecomunicações, que não têm controle sobre o que as pessoas conversam pelo telefone. Godwin participou da conferência Computers, Freedom, and Privacy 2008, em New Haven. Acompanho o evento a convite da Universidade de Yale.