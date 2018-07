As iniciativas de controle da internet por governos aumentam em todo o mundo. A OpenNet Initiative – uma parceria entre a Universidade de Toronto, Harvard, Cambridge e Oxford – identificou que pelo menos 24 países praticam hoje algum tipo de filtragem da rede mundial, bloqueando conteúdo considerado inadequado. Em 2002, eram somente dois.

“A internet é uma força para a abertura da sociedade”, afirmou Karin Karlekar (foto), editora da Freedom of the Press, pesquisa anual da Freedom House sobre liberdade de imprensa. “Por causa disso, vários governos estão expandindo seus métodos para controlar e monitorar a internet.” Karin participou ontem (23/5) do evento Computers, Freedom, and Privacy 2008.

O Brasil é considerado parcialmente livre, na pesquisa Freedom of the Press. Mesmo com as garantias constitucionais de liberdade de expressão e de imprensa, tem havido decisões judiciais que punem a divulgação de notícias contra políticos e pressões de grupos criminosos contra a imprensa. “Não há restrições à internet (no Brasil)”, diz o relatório.

“Existem muito pouca, se houver alguma, restrição à liberdade da internet nas Américas”, disse Karlekar. “A exceção é Cuba.” Apesar disso, a editora da Freedom of the Press apontou que está havendo uma pequena mudança, com alguns blogueiros cubanos que conseguiram furar o controle estatal. O acesso, no entanto, continua a ser um problema sério em Cuba. “Ainda é quase impossível conseguir um computador. A internet é muito restrita.”

Mais informações no Estado de hoje (“Crescem as ameaças à liberdade na internet“, p. B13).